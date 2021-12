Καβάλα

Καβάλα: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης της είπε πως τα χρήματα ήταν απαραίτητα για να υποβληθεί σε υποτιθέμενο χειρουργείο η κόρη της.

Θύμα απάτης με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος έπεσε ηλικιωμένη στην Καβάλα, η οποία πείστηκε να παραδώσει σε άγνωστο χρήματα, τιμαλφή και χρυσαφικά, που προορίζονταν ως έξοδα για να υποβληθεί σε υποτιθέμενο χειρουργείο η κόρη της.

Ο δράστης, αφού τηλεφώνησε στην παθούσα και προφασιζόμενος το τροχαίο, κατάφερε να της αποσπάσει μεταξύ άλλων 17.000 δολάρια και 1.200 ευρώ.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η ηλικιωμένη τοποθέτησε τα χρήματα όπως και τα υπόλοιπα πολύτιμα αντικείμενα, σε μία τσάντα την οποία άφησε έξω από την πόρτα, κατόπιν σχετικής υπόδειξης, απ' όπου ο επιτήδειος την παρέλαβε και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ήδη οι αστυνομικές Αρχές της πόλης διεξάγουν έρευνες για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τσίπρας, ο Ρότσα, ο Θεσπρωτός και η... αφίσα (εικόνες)

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη - Πατέρας 29χρονης: την χτυπούσε με ένα σίδερο (βίντεο)

Δυτική Ελλάδα - Κακοκαιρία: που έβρεξε περισσότερο