Κακοκαιρία - Εύηνος: πτώση γέφυρας του ΟΣΕ και καθίζηση στον δρόμο (εικόνες)

Κλειστός ο δρόμος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο σημείο της γέφυρας. Μεγάλα προβλήματα σε δυτική Ελλάδα, Στερεά, Θεσσαλία και Ήπειρο. "Συναγερμός" στις Αρχές.

Σοκ προκαλεί η εικόνα της κατεστραμμένης γέφυρας τους ΟΣΕ στον Εύηνο ποταμό, λόγω της κακοκαιριίας στην δυτική Ελλάδα..

Τα ορμητικά νερά του ποταμού κατάφεραν να την καταστρέψουν.

Δυστυχώς υπάρχει και καθίζηση και κλίση στο οδόστρωμα της γέφυρας που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα.

Ήδη, από το βράδυ του Σαββάτου, αστυνομικές δυνάμεις έχουν κλείσει τον δρόμο Αντιρρίου- Ιωαννίνων, στο σημείο της γέφυρας του Ευήνου. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την Ιόνια οδό.

Με το πρώτο φως της ημέρας θα αξιολογηθεί η σοβαρότητα της ζημιάς της γέφυρας.

Δείτε εικόνες από το onairnews.gr, από την καταστροφή που προκάλεσε η ορμή του Εύηνου:





Πλημμύρες και προβλήματα από το νέο κύμα κακοκαιρίας

Έντονα προβλήματα δημιουργήθηκαν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή από νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, την Θεσσαλία και την Ήπειρο.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης σημείωσε ότι τα πρωτοφανή ύψη βροχής έχουν προκαλέσει την άνοδο της στάθμης χειμάρρων και ποταμών σε οριακά επίπεδα, ενώ σε αρκετά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου έχουν σημειωθεί καταπτώσεις.

«Συνεργεία της περιφέρειας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και όλοι παραμένουμε σε επιφυλακή» σημείωσε ο κ. Φαρμάκης.

Στην Αχαΐα τα εντονότερα προβλήματα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χαράλαμπο Μπονάνο εντοπίστηκαν στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στον Αλισσό, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες στην περιοχή της Αιγιαλείας καθώς παρατηρείται άνοδος της στάθμης των υδάτων σε χείμαρρους της περιοχής.

Η κυκλοφορία διακόπηκε το Σάββατο στην επαρχιακή οδό Άρλας - Ζησιμέικων, καθώς υπερχείλισε παρακείμενος χείμαρρος, ενώ η Τροχαία ήταν επί ποδός και στην Εθνική οδό Πατρών – Πύργου, για τυχόν διακοπή της κυκλοφορίας. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Πατρών - Αθηνών, όπου υπήρχαν οχήματα, ακινητοποιημένα στα νερά. Κλειστός ήταν τουλάχιστον μέχρι το βράδυ του Σαββάτου ο δρόμος στο Άνω Καστρίτσι

Πλημμύρες καταγράφηκαν στα Αραχωβίτικα, αλλά και στο Ρίο, με τον κόμβο έξω από το νοσοκομείο να έχει μετατραπεί σε λίμνη.

Πλημμύρες και επιφυλακή στη Ναυπακτία

«Είμαστε αντιμέτωποι με ένα ισχυρό και επικίνδυνο φαινόμενο» ανέφερε το Σάββατο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλειος Γκίζας και σημείωσε ότι «η βροχόπτωση έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα, ωστόσο τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί ως τώρα σε αγροτικές εκτάσεις. Ανησυχούμε ωστόσο για την εξέλιξη των φαινομένων και παραμένουμε σε ύψιστη επιφυλακή.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Πρωινοί τύποι", ο κ. Γκίζας ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά πλημμυρισμένα σπίτια κια καταστρφοές σε περιουσίες, ενώ ζημιές έχουν υποστεί μεταξύ άλλων δρόμοι που εξυπηρετούν αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα της Πολιτικής Προστασίας μέσω της υπηρεσίας του 112.





Μεσολόγγι: έπεσε δρόμος, εκκενώθηκε οικισμός

Στην προληπτική εκκένωση των κατοίκων στην περιοχή Κλείσοβας Μεσολογγίου, κοντά στον οικισμό των Ρομά, προχωρούν οι αρχές μετά από σχετική εισήγηση του δήμαρχου της πόλης Κωνσταντίνου Λύρου, καθώς υπάρχουν φόβοι επέκτασης των πλημμυρικών φαινομένων, εξαιτίας της δυνατής βροχόπτωσης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λύρος σημείωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι «η εκκένωση γίνεται για καθαρά προληπτικούς λόγους και οι κάτοικοι μεταφέρονται σε ξενοδοχεία της περιοχής. Σε συνεργασία με το υπουργείο και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η επιχείρηση ολοκληρώνεται και κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να προστατευθούν οι ανθρώπινες ζωές».

Νωρίτερα είχε καταρρεύσει δρόμος στο ρέμα της Αγριλιάς, με τα νερά να φτάνουν κοντά στο δρόμο Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Πλημμύρισαν τα ποτάμια της Ηπείρου

Πλημμυρισμένα είναι τα ποτάμια της Ηπείρου, με τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο να είναι πολύ μεγάλα.

Πολλές είναι οι εκτάσεις κατά μήκος της παλιάς Ε.Ο Ιωαννίνων Αθηνών που έχουν χαθεί κάτω από τα νερά .

Πρόβλημα έχει αναφερθεί και στους παραδρόμους της Εγνατίας Οδού με την κυκλοφορία των οχημάτων προς χωριά του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων να έχει διακοπεί από την Τροχαία για την αποφυγή πιθανού εγκλωβισμού διερχόμενων οδηγών .

Λόγω της πλημμύρας στο ύψος της γέφυρας της Εγνατίας η επαρχιακή οδός Κουτσελιού- Δαφνούλας παραμένει κλειστή. Τα χωριά που επηρεάζονται είναι η Πλατανιά,το Δροσοχώρι, η Ηλιόκαλη, ο Καραδήμας και η Δαφνούλα. Κλειστός παραμένει επίσης και ο δρόμος Πλατανιάς- Καστρίτσας λόγω πλημμυρών.

Με μεγάλη προσοχή διεξάγεται η κίνηση και στο δρόμο Χαροκοπίου- Πλατανιάς, στο σημείο Ράχες. Οι υπηρεσίες του Δήμου με τα μηχανήματα που διαθέτουν και σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου επιχειρούν σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας, καθαρίζοντας δρόμους από φερτά υλικά, τάφρους και διανοίγοντας πρόχειρες διόδους για τη διοχέτευση νερών Ο Δήμος Ιωαννιτών με σχετική ανακοίνωση απευθύνει έκκληση τους κατοίκους να αποφεύγουν για τις επόμενες ώρες τις άσκοπες μετακινήσεις ή αν αυτό δεν είναι εφικτό να είναι πολύ προσεκτικοί.

Μεγάλα είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και σε χωριά του Δήμου Ζηρού.

Οι ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις είχαν ως συνέπεια τη μεγάλη αύξηση της στάθμης του Λούρου ποταμού και την υπερχείλισή του σε ορισμένα σημεία. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση του Δήμου ζημιές έχουν προκληθεί σε κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις και οικείες, ενώ προβλήματα καθιζήσεων και κατολισθήσεων έχουν δημιουργηθεί σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου και κυρίως στις Κοινότητες Παπαδατών, Μελιανών, Πολυσταφύλου, τον Οικισμό Γαλήνη (Γαλατάς), καθώς και στο Θεσπρωτικό, όπου το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών έχει ήδη αποκατασταθεί.

Υπερχείλισαν Αχέροντας και Καλαμάς

Λόγω της υπερχείλισης του Αχέροντα ανακοινώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου ότι σύμφωνα με Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας, ισχύει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και υπερχείλισης του ποταμού Αχέροντα, από το 3ο έως το 4ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Καναλλακίου- Καστρίου (κόμβος Καναλλακίου έως γέφυρα Καστρίου) και εκτροπή της κυκλοφορίας και διεξαγωγή αυτής μέσω παρακαμπτηρίων οδών, μέχρι τη λήξη των καιρικών φαινομένων.

Κάτω από τα νερά του Αχέροντα βρίσκεται κομμάτι της Γλυκής. Καταστήματα και επιχειρήσεις στην παραποτάμια περιοχή έχουν πλημμυρίσει ενώ το ποτάμι συνεχίζει να κατεβάζει με ορμή τεράστιες ποσότητες νερών λόγω και της αδιάκοπης βροχόπτωσης.

Μηχανήματα του Δήμου Σουλίου και της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν σε διάφορα σημεία όπου η κατάσταση είναι οριακή.

Τα προβλήματα ωστόσο στην περιοχή είναι σοβαρά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που συνεχίζονται.

Κλειστοί δρόμοι και στη Θεσπρωτία

Εκτός όμως από τον Αχέροντα που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα από την υπερχείλιση προβλήματα σημειώνονται και εξ αιτίας της υπερχείλισης του Καλαμά.

Το ποτάμι έχει ξεχειλίσει στην περιοχή των αρχαίων Γιτάνων, πάνω από το υδροηλεκτρικό φράγμα, όπως και στην περιοχή του κάμπου της Βρυσέλας. Στην περιοχή της Σκάλας Φιλιατών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, αφού τα νερά έχουν κατακλύσει το οδόστρωμα.

Οριακή είναι η κατάσταση στην παλιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, στο χωριό Κορύτιανη, όπου τα νερά έχουν ήδη καλύψει μεγάλο μέρος του οδοστρώματος και όσο περνάει η ώρα τα νερά του ποταμού Καλαμά όλο και φουσκώνουν.

Αγρίνιο: κατέρρευσαν καπναποθήκες πάνω σε αυτοκίνητο

Οι Καπναποθήκες Ηλιού, το ιστορικό κτήριο στο Αγρίνιο κατέρρευσε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, καταπλακώνοντας ένα αυτοκίνητο.

Τμήμα του χαρακτηρισμένου από το 2002 επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου που βλέπει σε ακάλυπτο (μεταξύ της Μεσολογγίου και της Χαριλάου Τρικούπη) κατέρρευσε έπειτα από την ισχυρή βροχόπτωση. ‘Ένα αυτοκίνητο καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια αλλά, ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα.

