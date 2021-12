Θεσπρωτία

Κακοκαιρία - Ήπειρος: πλημμύρισαν τεράστιες εκτάσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.





Σε μία απέραντη λίμνη έχουν μετατραπεί τεράστιες εκτάσεις, ειδικά στους Νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

Οι ποσότητες νερών στον Καλαμά, τον Αχέροντα και τον Λούρο είναι τόσες που οι κοίτες των ποταμών δεν μπορούν να τις συγκρατήσουν.

Από το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου υπερχείλισε ο Αχέροντας στην Γλυκή, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν επιχειρήσεις και εκτάσεις.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου. Όλος ο κάμπος έχει μετατραπεί σε απέραντη λίμνη. Ο δρόμος από τη γέφυρα Καστρίου μέχρι τον κόμβο Καναλλακίου έχει κλείσει καθώς καλύφθηκε από τα θολά νερά του ποταμού και από φερτά υλικά.

Με δεδομένη την κατάσταση ο Δήμος Πάργας απευθύνει έκκληση να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, να γίνεται πιστή τήρηση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σε κάθε περίπτωση οι δημότες να καλούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για την παροχή άμεσης βοήθειας όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Ο Καλαμάς έχει υπερχειλίσει και πάλι στη περιοχή των αρχαίων Γιτάνων, πάνω από το υδροηλεκτρικό φράγμα, αλλά και στον κάμπο της Βρυσέλας. Στην περιοχή της Σκάλας Φιλιατών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, αφού τα νερά του ποταμού έχουν κατακλύσει το οδόστρωμα.

Στην παλιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, στο χωριό Κορύτιανη, τα νερά έχουν ήδη καλύψει μεγάλο μέρος του οδοστρώματος.

Πλημμυρισμένοι οι κάμποι της Μενίνας (Νεράιδας) και της Ρίζιανης. Προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές και στο δρόμο που οδηγεί στο τελωνείο Μαυροματίου, από καταπτώσεις βράχων στο οδόστρωμα. Ήδη στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τα οποία απομακρύνουν τους βράχους από το δρόμο.

Ζημιές έχουν προκληθεί σε κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις και οικείες, ενώ προβλήματα καθιζήσεων και κατολισθήσεων έχουν δημιουργηθεί σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου και κυρίως στις Κοινότητες Παπαδατών, Μελιανών, Πολυσταφύλου, τον Οικισμό Γαλήνη (Γαλατάς), καθώς και στο Θεσπρωτικό, όπου το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών έχει ήδη αποκατασταθεί.

Την ίδια ώρα οι χιονοπτώσεις συνεχίζονται στα ορεινά του Νομού Ιωαννίνων. Μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν σε πολλά σημεία ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις και να φέρουν απαραίτητα αντιολισθητικές αλυσίδες.





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: φονική κατάρρευση αποθήκης της Amazon (εικόνες)

Κακοκαιρία - Εύηνος: πτώση γέφυρας του ΟΣΕ και καθίζηση στον δρόμο (εικόνες)

Κορονοϊός: η KYA για το πιστοποιητικό νόσησης και τα νέα μέτρα