Κακοκαιρία - Πρέβεζα: καθιζήσεις δρόμων από τις πλημμύρες

Καταστροφές και προβλήματα απο τις υπερχειλίσεις ποταμών, που έφραξαν από φερτά υλικά.

Από την μανία της φύσης δεν ξέφυγε και ο Δήμος Πρέβεζας όχι τόσο η πόλη, αλλά οι Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου.

O Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος είπε τα εξής: ”Μέσα στην πόλη αντέχουμε. Στις Δημοτικές Ενότητες όμως Λούρου και Ζαλόγγου έχουμε τεράστιες ζημιές, αφού υπερχείλισαν τα ποτάμια και -έπνιξαν” εκατοντάδες στρέμματα γης. Εκτός αυτού έχουμε πολλές καθιζήσεις σε διάφορα σημεία. Όλοι είμαστε στους δρόμους”.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Δ.Ε Λούρου Νίκο Παγγέ, ο ποταμός Λούρου είναι στα όρια του, ωστόσο πολλά χωράφια και εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και αυτό γιατί υπήρξαν υπερχειλίσεις παράπλευρών ποταμών τα οποία έφραξαν από φερτά υλικά.

Ο αντιδήμαρχος Δ.Ε Ζαλόγγου Γιώργος Σαργιάνογλου μιλώντας μας είπε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε Καστροσυκιά, Ριζά, Βράχο και στα παράλια του δήμου, ενώ στην Μυρσίνη υπερχείλισε το ποτάμι.

Τέλος υπάρχουν καθιζήσεις στην περιοχή του Σκιαδά, για αυτό και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Συνεργεία του Δήμου Πρέβεζας με μηχανήματα και με την συνδρομή της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται στους δρόμους και σε πολλά σημεία.

