Κομοτηνή: Μαχαίρωσαν 14χρονο σε συμπλοκή ανηλίκων

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό διερευνά η Αστυνομία.

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στην Κομοτηνή το απόγευμα της Κυριακής, με αποτέλεσμα ένας ανήλικος να οδηγηθεί μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 14χρονος μαθητήςδέχθηκε μαχαιριά ύστερα από συμπλοκή. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Μουσικό Σχολείο στην περιοχή της Εκτενεπόλ. Ο λόγος της συμπλοκής καθώς κι η ηλικία των δραστών παραμένουν άγνωστα, ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βίαιη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Κομοτηνής, με τραύμα από μαχαίρωμα στην κοιλιά, ωστόσο το τραύμα φαίνεται πως δεν είναι βαθύ και δεν έχουν χτυπηθεί ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Οι ιατροί βρίσκονται σε επιφυλακή και παρατηρούν συνεχώς την πορεία του.

Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά διεξοδικά το περιστατικό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη. Θα αξιοποιηθεί κάθε δυνατό υλικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

