Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χιόνια σε Χορτιάτη και Ωραιόκαστρο (εικόνες)

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες.



Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, το Ωραιόκαστρο, τον Χορτιάτη και το Φίλυρο, ενώ «βουτιά» έκανε και το θερμόμετρο.

Λόγω χιονόπτωσης, από τις 06:30 το πρωί έχουν κλείσει οι επαρχιακές οδοί Χορτιάτη- Αγίου Βασιλείου και Μελισσοχωρίου- Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη. Αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται οι οδηγοί που κινούνται από το 52ο χιλιόμετρο έως το 65ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ιερισσού, μέσω Αρναίας, στη Χαλκιδική και στην επαρχιακή οδό Γουμένισσας- Λιβαδίων στο Κιλκίς, μετά το 12ο χιλιόμετρο.

«Και στα ορεινά των νομών Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας πέφτει χιόνι χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, ενώ 25 μηχανήματα πραγματοποιούν εκχιονισμό αυτή την ώρα στα όρια της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας», ανέφερε ο επικεφαλής του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μπάμπης Στεργιάδης, ο οποίος συνέστησε στους οδηγούς να έχουν πάντα στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες.

Φωτογραφίες: northmeteo.gr

