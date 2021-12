Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα πυροβόλησε σε ζαχαροπλαστείο

Μια γυναίκα έχει τραυματιστεί. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.



Γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε σήμερα το πρωί μέσα σε ζαχαροπλαστείο, στη Νέα Μάδυτο της Θεσσαλονίκης και να πυροβόλησε εναντίον γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του GRtimes.gr, μια γυναίκα έχει τραυματιστεί. Η τραυματίας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς, ενώ η κατάστασή της είναι κρίσιμη.

Άμεσα μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας Μαδύτου, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το αιματηρό επεισόδιο.

