Κακοκαιρία στην Αχαΐα: Απεγκλωβισμός άνδρα και των σκυλιών του (βίντεο)

Καρέ - καρέ η διάσωση του άνδρα και των δυο σκυλιών του από μέλη της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.

Δύσκολες ώρες πέρασε η Αχαΐα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα.

Ολόκληρες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια πλημμύρισαν και περιουσίες καταστράφηκαν.

Σύμφωνα με το pelop.gr, στα Στεναΐτικα της Κάτω Αχαΐας, η 6η ΕΜΑΚ Πάτρας διέσωσε έναν άνδρα καθώς και τους δύο σκύλους του οι οποίοι κινδύνευαν από τα ορμητικά νερά, τα οποία μάλιστα είχαν φτάσει σε πολύ υψηλό σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ιδιοκτήτης των δύο σκύλων αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι χωρίς τα αγαπημένα του κατοικίδια. Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν ο Διοικητής της 6ης ΕΜΑΚ, επιπυραγός Θεόδωρος Φιλιππόπουλος

