Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη: Προφυλακίστηκε ο συζυγοκτόνος

Τι είπε κατά την διάρκεια της απολογίας του στον ανακριτή ο 31χρονος συζυγοκτόνος.



Με τη φράση «ζητάω συγγνώμη», ο 31χρονος συζυγοκτόνος εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο την 29χρονη σύζυγό του και μητέρα των τριών ανήλικων παιδιών τους, κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια Αλεξανδρούπολης, ενώ νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή, ζήτησε την επιβολή της τιμωρίας που του αξίζει και όχι επιείκεια.

Για τον 31χρονο αποφασίστηκε η προφυλάκιση έως τον προσδιορισμό δικασίμου, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισής του, Ίλια Μαρινάκη, μετά το τέλος της σημερινής απολογίας ενώπιον του ανακριτή.

«Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και ομολόγησε την πράξη του. Είπε βέβαια ότι δεν επεδίωκε το αποτέλεσμα του θανάτου το οποίο τελικώς επήλθε. Ομολόγησε όμως ακριβώς τι έκανε, είπε ότι αποβραδίς είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, ότι κάνει χρήση κάνναβης συστηματικά και ότι δεν κατάλαβε πως το έκανε, αλλά το έκανε. Δεν ζήτησε την επιείκεια του προέδρου, είπε ότι «θέλω να τιμωρηθώ όπως μου αξίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Μαρινάκη.

Τέλος, η δικηγόρος του κατηγορουμένου επανέλαβε ότι μετά το περιστατικό του ξυλοδαρμού, ο ίδιος κάλεσε ασθενοφόρο παρά τις αντιρρήσεις της συζύγου του η οποία, όπως είπε, δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, ενώ μετά τη διακομιδή της τόσο ο ίδιος όσο και ακόμη 14 άτομα στα οποία απευθύνθηκε έδωσαν αίμα για τις ανάγκες των χειρουργείων στα οποία υπεβλήθη, λόγω των σοβαρών τραυμάτων που έφερε.

