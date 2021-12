Λάρισα

Γιάννης Φλώρος: Το τελευταίο “αντίο” στον πρώην υπουργό (εικόνες)

Πλήθος συγγενών, φίλων και πολιτικών, "αποχαιρέτησαν" τον Γιάννη Φλώρο.

Το «στερνό αντίο» είπε με συγκίνηση η Λάρισα στον γιατρό, πρώην βουλευτή, υπουργό και νομάρχη Γιάννη Φλώρο, που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 ετών.

Στην νεκρώσιμη ακολουθία, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλείου, όπου χοροστάτησε ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, πλήθος συγγενών, φίλων και πολιτικών, χαιρέτησαν τον εκλιπόντα.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Κέλλας, η βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας Βασίλης Πινακάς, ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Λαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων Πάνος Σάπκας, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, ο δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, ο πρώην διοικητής του ΓΝΛ Κώστας Καραμπάτσας, ο πρώην διοικητής της 5ης ΥΠΕ Λάζαρος Μακρής, ο πρώην βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Κώστας Μπαργιώτας, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Έξαρχος, ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Κώστας Τζανακούλης, ο πρώην επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Λαρισαίων Γιάννης Σάπκας και πολλοί ακόμη που εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς τον Γιάννη Φλώρο ως γιατρό και πολιτικό.

