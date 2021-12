Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Μαθητής διακινούσε κάνναβη στο σχολείο του

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ρέθυμνο η είδηση της σύλληψης ενός 13χρονου μαθητή, ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες κατοχής και διακίνησης κάνναβης στο σχολείο του.

Ο 13χρονος μαθητής Γυμνασίου αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, διότι κατά τη σύλληψή του την Παρασκευή, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 13 γρ. κάνναβης. Τη δράση του αγοριού γνωστοποίησαν μαθητές του Γυμνάσιου, οι οποίοι εξομολογήθηκαν στους καθηγητές τους, ότι ο 13χρονος τους έδωσε κάνναβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για ένα παιδί που είχε αλλάξει σχολεία λόγω συμπεριφοράς, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι αποφάσισε να διακινήσει, όχι ωστόσο να πουλήσει, ποσότητα ινδικής κάνναβης στους συμμαθητές του. Η Αστυνομία ερευνά με διακριτικότητα την υπόθεση, προκειμένου να εντοπιστεί ποιος έδωσε την κάνναβη στον 13χρονο.

Ενώπιον του Εισαγγελέα, δεν βρέθηκε μόνο ο 13χρονος, αλλά και ο πατέρας του, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου. Στη συνέχεια, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας.

