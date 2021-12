Κιλκίς

Κιλκίς: Πατέρας σκότωσε τον γιο του με καραμπίνα

Πού στρέφονται οι υποψίες των Αρχών για τα κίνητρα του εγκλήματος.

Σοκ στα Ρύζια του Κιλκίς, όπου ένας ηλικιωμένος πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 43χρονο γιο του.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί, ο 71χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και είπε στους αστυνομικούς πως σκότωσε τον γιο του. Ένστολοι που έφτασαν στο σπίτι βρήκαν αιμόφυρτο τον 43χρονο, που είχε χτυπηθεί με καραμπίνα.

Η Αστυνομία εκτιμά πως πίσω από το φονικό βρίσκονται οικογενειακές διαφορές.

