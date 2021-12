Ζάκυνθος

Ζάκυνθος - “Ναυάγιο”: Η κακοκαιρία έπληξε το θρυλικό πλοίο

Ξεκόλλησαν τμήματα του θρυλικού πλοίου στην ακτή, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.



Ζημιές υπέστη το πλοίο “Παναγιώτης” στην διάσημη παραλία “Ναυάγιο” στη Ζάκυνθο.



Έπειτα από σαράντα χρόνια άρχισαν να φεύγουν μεγάλα κομμάτια από το πλοίο, που πρωταγωνιστεί σε δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες κάθε καλοκαίρι.

Λόγω της τελευταίας κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, όπως αναφέρει το zantetimes.gr, ξεκόλλησε ένα μεγάλο κομμάτι από το μπροστινό μέρος του πλοίου.

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής το ύψος των κυμάτων που έφτασαν τα 4 μέτρα, ήταν η αιτία να αποκολληθεί αυτό το μεγάλο κομμάτι.

