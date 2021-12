Σέρρες

Σέρρες: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 40 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε το μεσημέρι -από άγνωστη έως τώρα αιτία- σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Ηροδότου.

Στο σημείο έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα με πέντε άτομα προσωπικό για την κατάσβεσή της και στον χώρο του υπνοδωματίου εντοπίστηκε η σορός του άνδρα.

