Παιδοκτονία στο Κιλκίς: Οικογενειακό δράμα πίσω από το φονικό

Προανάκριση για το θλιβερό περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Κιλκίς.



Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη στο χωριό Ρύζια, στο Κιλκίς, καθώς λίγο μετά τις 08:00 σήμερα το πρωί, 71χρονος πατέρας πυροβόλησε με καραμπίνα και σκότωσε τον 43χρονο γιο του, πατέρα ενός παιδιού 23 ετών.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκίς. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του άτυχου άνδρα.



Πληροφορίες του Thestival.gr αναφέρουν ότι το θύμα έκανε χρήση ουσιών και γινόταν επιθετικός προς τον πατέρα του αλλά και τον 23χρονο γιο του. Το βράδυ της Δευτέρας, το θύμα ξέσπασε κατά του γιου του και εκτυλίχθηκαν σκηνές βίας στο σπίτι τους. Ο 23χρονος έφυγε φοβισμένος και πήγε στο σπίτι του 71χρονου παππού του για να μείνει εκεί.

Νωρίς το πρωί και αφού αντιλήφθηκε ότι το παιδί του είχε πάει στον παππού του, το θύμα πήγε νευριασμένο για να τον πάρει. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο 71χρονος προειδοποίησε τον 43χρονο ότι αν πλησιάσει “θα γίνει κακό”. Εκείνος δεν τον υπάκουσε και ο 71χρονος πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Προανάκριση για το θλιβερό περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Κιλκίς, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

