Έβρος

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη: Θρήνος στην κηδεία της 29χρονης

Στην τελευταία της κατοικία οδηγήκε η 29χρονη, που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλευόταν μετά από τον ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύζυγό της.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη μητέρα τριών παιδιών, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή την περασμένη εβδομάδα ύστερα από κάποιες ημέρες νοσηλείας.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε χτυπήματα τα οποία είχαν προκληθεί με μεγάλη δύναμη.

Χθες, ο συζυγοκτόνος κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Μετά τη χθεσινή του απολογία, ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.



«Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και ομολόγησε την πράξη του. Είπε βέβαια ότι δεν επεδίωκε το αποτέλεσμα του θανάτου το οποίο τελικώς επήλθε» σημείωσε η δικηγόρος του και συμπλήρωσε: «Ομολόγησε όμως ακριβώς τι έκανε, είπε ότι αποβραδίς είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, ότι κάνει χρήση κάνναβης συστηματικά και ότι δεν κατάλαβε πώς το έκανε, αλλά το έκανε. Δεν ζήτησε την επιείκεια του προέδρου, είπε ότι ''θέλω να τιμωρηθώ όπως μου αξίζει''».

Βίντεο: pame evro

