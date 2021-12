Ηλεία

Κακοκαιρία - Κατάκολο: Κατολίσθηση πάνω σε σπίτι (εικόνες)

Το βουνό συνεχίζει να "απειλεί" λόγω κακοκαιρίας

Σοβαρά προβλήματα που προϋπήρχαν επιδεινώνονται με τις κακοκαιρίες του φετινού χειμώνα που ξεκίνησε με "άγριες" διαθέσεις.

Στο Κατάκολο και πάλι στην περιοχή του νεκροταφείου, εκεί που το ΕΑΓΜΕ πραγματοποίησε αυτοψία και σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις, το βουνό "έπεσε" ξανά.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε κατολίθηση της πλαγιάς που συμπαρέσυρε και δέντρα και όλα μαζί έπεσαν πάνω σε σπίτι που αποτελεί την εξοχική κατοικία οικογένειας, ενώ απειλήθηκε και το δίπλα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα μόλις ενημερώθηκε η υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας του δήμου Πύργου Κική Διονυσοπούλου και η συνεργάτες της μαζί με τον αντιδήμαρχος Μαρίνης Αχτύπης, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να εξετάσουν τρόπους αντιμετώπισης.

Πηγή: ilialive.gr





