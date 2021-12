Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός στη μέση του δρόμου

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στη μέση του δρόμου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Περαστικοί τον εντόπισαν λίγο μετά τις 9 το πρωί επί της οδού Επτανήσου 17 και κάλεσαν την Άμεση Δράση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για αλλοδαπό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 78χρονο Ρουμάνο και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

