Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή έξω από τα Δικαστήρια (εικόνες)

Τα έκαναν «γυαλιά- καρφιά» μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών και θαμώνων παρακείμενων καταστημάτων εστίασης.

Σε διαφορές μεταξύ ομάδων Ρομά για ποινική υπόθεση που εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη, αποδίδεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η άγρια συμπλοκή που ξέσπασε, νωρίτερα το πρωί, έξω από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Οι συμπλεκόμενοι τα έκαναν «γυαλιά- καρφιά» μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών και θαμώνων παρακείμενων καταστημάτων εστίασης. Εκτός από ξύλα και καδρόνια, χρησιμοποίησαν ως πολεμοφόδια καρέκλες και παρτέρια από τα γύρω μαγαζιά.

Το σκηνικό διήρκησε τουλάχιστον δέκα λεπτά και η κατάσταση εκτονώθηκε με την επέμβαση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, που προχώρησαν σε πάνω από είκοσι προσαγωγές.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε και χρειάστηκε να τού παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

