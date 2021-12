Κιλκίς

Παιδοκτονία στο Κιλκίς: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 71χρονο

Το Σάββατο η απολογία του 71χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 43χρονο γιο του. Η οικογενειακή τραγωδία πίσω από το φονικό.

Το Σάββατο το πρωί θα απολογηθεί στον ανακριτή Κιλκίς ο 71 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 43χρονο γιο του, ύστερα από μεταξύ τους καβγά.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία από τον ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του ηλικιωμένου, στο χωριό Ρύζια, του δήμου Παιονίας. Πατέρας και γιος φαίνεται ότι είχαν συχνά προστριβές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα ήταν χρήστης ουσιών.

