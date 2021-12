Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Ανεμβολίαστο ζευγάρι πέθανε μέσα σε ένα μήνα!

Xαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στην περιοχή.

Ένα ανδρόγυνο έχασε τη ζωή του από επιλοκές του κορoνοϊού μέσα σε ένα μήνα, στον Σοχό του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ακόμη θλιβερή και συγκλονιστική ιστορία, με θύματα δύο γονείς, που δεν είχαν εμβολιαστεί.

Συγκεκριμένα, μία 48χρονη, μητέρα δύο παιδιών, από το Σοχό του δήμου Λαγκαδά άφησε την τελευταία της πνοή χθες μετά από περίπου 50 ημέρες νοσηλείας με κορονοϊό.

Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι ο άνδρας της 48χρονης είχε χάσει τη ζωή του πριν από περίπου έναν μήνα. Μάλιστα, από επιπλοκές του ιού είχε πεθάνει και ο πατέρας της 48χρονης.

Χαμηλά οι εμβολιασμοί στην περιοχή του Λαγκαδά

Τρανή απόδειξη του προβλήματος στον δήμο Λαγκαδά με τον κορoνοϊό είναι το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr αυτό δεν ξεπερνά το 50%, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους φορείς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 45 άτομα από την περιοχή νοσηλεύονται με κορονοϊό σε νοσοκομεία της πόλης, ενώ τα ενεργά κρούσματα στον δήμο ανέρχονται στα 342.

Σε σχόλιό του ο δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Ταχματζίδης για τον χαμηλό εμβολιασμό στην περιοχή σημειώνει ότι «εγώ σαν δήμαρχος και γιατρός το έκανα το εμβόλιο, όπως και τα παιδιά μου. Από εκεί και πέρα ο καθένας αποφάσιζει για τον εαυτό του».

πηγή: voria.gr

