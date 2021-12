Γρεβενά

Γρεβενά: Σύλληψη άνδρα για τη δολοφονία της μητέρας του

Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές, ωστόσο συνελήφθη μετά από αναζήτηση.

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος 83χρονης στο Κοσμάτι Γρεβενών, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η άτυχη ηλικιωμένη στραγγαλίστηκε, ενώ ως ύποπτος για τη δολοφονία προσήχθη και κρατείται ο 59χρονος γιος της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 59χρονος φέρεται να ειδοποίησε αργά το βράδυ της Τρίτης γραφείο τελετών προκειμένου να δρομολογηθεί η κηδεία της ηλικιωμένης μητέρας του, αναφέροντας ότι επρόκειτο περί αιφνίδιου θανάτου.

Παραγγέλθηκε όμως νεκροψία - νεκροτομή και η σορός της 83χρονης μεταφέρθηκε σήμερα, Τετάρτη, στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι ο θάνατος ήταν ασφυκτικός και προήλθε από συμπίεση λαιμού.

Υπό αυτές τις συνθήκες ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις για τον εντοπισμό του γιου της. Αφού εντοπίστηκε προσήχθη στην Ασφάλεια Γρεβενών όπου μέχρι αργά το βράδυ ήταν σε εξέλιξη η εξέτασή του.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση θα κάνει αύριο η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.

