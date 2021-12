Έβρος

Έβρος: Στρατιωτικός πέθανε εν ώρα υπηρεσίας

Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται. Τι αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

(φωτογραφία αρχείου)

Τραγωδία σε στρατιωτική μονάδα του Έβρου, όπου ένας ΕΠΟΠ Επιλοχίας κατέρρευσε και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης, ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΠΖ), ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα του Έβρου, έχασε τις αισθήσεις του ενώ εκτελούσε υπηρεσία εντός του στρατοπέδου. Έγιναν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης από τον ιατρό της μονάδας και διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΣ.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

