Ηράκλειο: Καλάσνικοφ μέχρι... αρχαία είχε σπίτι του

"Λαβράκι" έβγαλε η αστυνομική έρευνα σε σπίτι και ποιμνιοστάσιο...

Συνελήφθη το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

H σύλληψή του έγινε στη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές του Δήμου Γόρτυνας, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας περιλαμβάνονταν νομότυπες έρευνες στην οικία και στο ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του ημεδαπού όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, ένα kalashnikov, δύο γεμιστήρες kalashnikov, ένα πιστόλι με τον γεμιστήρα του, δύο κυνηγετικά όπλα, διακόσια πενήντα επτά φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, δύο πήλινοι αμφορείς, τριάντα ένα κομμάτια αρχαίων αντικειμένων, οχτώ αρχαία νομίσματα, δύο αρχαία κοσμήματα (δαχτυλίδια), μία συσκευή ανίχνευσης μετάλλων, εξαρτήματα συσκευής ανίχνευσης μετάλλων, ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου και ένα μαχαίρι.

Τα αντικείμενα θα αποσταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία για να προσδιορισθεί η αρχαιολογική τους αξία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

