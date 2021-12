Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Κακοποίηση ΑμεΑ: ένοχος υπάλληλος σε Κέντρο Αποκατάτασης

Πρόκειται για την ίδια Δομή όπου πριν από λίγες μέρες έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος περιθαλπόμενος, έπειτα από ξυλοδαρμό που υπέστη.

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για τον ξυλοδαρμό τριών περιθαλπόμενων στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» κρίθηκε πρώην υπάλληλος του Ιδρύματος.

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε συνολική φυλάκιση τεσσάρων ετών, όσο και πρωτόδικα, ενώ ανέστειλε την ποινή επί 4ετία υπό τους όρους της εμφάνισης, μία φορά τον μήνα, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής του και της επιτήρησης από κοινωνικό λειτουργό.

Πρόκειται για την ίδια Δομή όπου πριν από λίγες μέρες έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος περιθαλπόμενος, έπειτα από ξυλοδαρμό που υπέστη. Για την υπόθεση αυτή είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου, ενώ έχουν υποβληθεί συνολικά τέσσερις μηνυτήριες αναφορές, μεταξύ αυτών κι από την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπόθεση, που εκδικάστηκε σήμερα στο Εφετείο, αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2014. Οι δικαστές επικύρωσαν την πρωτοβάθμια απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος υπάλληλος, έχοντας την ιδιότητα του θαλαμηπόλου, χτύπησε βιαίως με άγνωστο αντικείμενο τρεις περιθαλπόμενους που λόγω «της πνευματικής αναπηρίας τους ετύγχαναν ανίκανοι να αντισταθούν», ενώ «δια αλλεπάλληλων χτυπημάτων προκάλεσε (σ.σ. στα θύματα) πολλαπλές εκχυμώσεις και μελανιές στην περιοχή των μηρών».

Ο ίδιος έχει ήδη απολυθεί από τη Δομή, ενώ δεν παρέστη στο Εφετείο, όπου δικάστηκε δια πληρεξούσιου δικηγόρου, αρνούμενος -πάντως – τις κατηγορίες.

Το ίδιο Δικαστήριο αθώωσε για την υπόθεση δύο συγκατηγορούμενές του, η πρώτη με την ιδιότητα της τότε αναπληρώτριας προϊσταμένης περίθαλψης και η δεύτερη νοσηλεύτρια. Είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών (με αναστολή) η καθεμία, για παράβαση καθήκοντος, επειδή δεν ενημέρωσαν άμεσα και έγκαιρα τους προϊσταμένους τους.

Οι ίδιες επανέλαβαν την αθωότητά τους, τονίζοντας ότι δεν αντιλήφθηκαν τις κακώσεις των παιδιών.

