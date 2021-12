Δωδεκανήσα

Ενδοοικογενειακή βία: φυλακίστηκε σύζυγος για ξυλοδαρμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποινή που ανακοινώθηκε από το δικαστήριο ήταν φυλάκιση άνω των 4 ετών, όμως ο καταδικασθείς θα εκτίσει μόνο λίγους μήνες στην φυλακή

Ποινή φυλάκισης 4 ετών και 6 μηνών διατάσσοντας την έκτιση 3 μηνών φυλάκισης επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο σε έναν 50χρονο, υπήκοο Σουηδίας, κάτοικο Ρόδου, που κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος της συζύγου του κατά τη διάρκεια του γάμου, της οπλοχρησίας και της εξύβρισης, που τελέστηκε την 15η Δεκεμβρίου 2021 στη Ρόδο.

Ο 50χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Ρόδου μετά από μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του η συνομήλικη σύζυγός του την 05.30 ώρα της 15ης Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με την μήνυση ο σύζυγος της, ευρισκόμενος εντός της οικίας τους, την εξύβρισε, την απείλησε και της προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τη με κλωτσιές στο σώμα και στο κεφάλι καθώς και με ένα μαχαίρι στο αριστερό της πόδι.

Η 50χρονη υποστήριξε ότι ο σύζυγος της επί 11 έτη είναι επιθετικός και την χτυπάει. Είναι, όπως είπε, νευρικός και ξεσπάει με το παραμικρό χωρίς κανένα λόγο. Όπως ισχυρίστηκε μπορεί για ασήμαντη αφορμή να πετάει και να σπάει πράγματα, να της επιτίθεται και να την απειλεί, λέγοντας της ότι θα την σκοτώσει.

Υποστήριξε ακόμη ότι διατηρεί εξωσυζυγικές σχέσεις με διάφορες συντρόφους και ανάλογα με τη διάθεσή του άλλοτε είναι νευρικός και άλλοτε είναι ήρεμος. Της κάνει συνεχώς έλεγχο που πάει και τι κάνει ακόμα και μέσω των εφαρμογών του ίντερνετ., ενώ δεν τον έχει καταγγείλει στο παρελθόν καθώς φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα αλλά και των παιδιών τους.

Στο σπίτι τους, όπως περιέγραψε, επικρατεί ένα καθεστώς τρόμου. Το ένα παιδί τους, όπως περιέγραψε, πολλές φορές τα πρωινά όταν την βλέπει χτυπημένη δεν πηγαίνει στο σχολείο καθώς φοβάται για εκείνη. Οταν επέστρεψε την 15η Δεκεμβρίου τα ξημερώματα στο σπίτι, κι ενώ η ίδια κοιμόταν, την ξύπνησε και ήταν νευρικός και επιθετικός επειδή δεν είχε δουλειά και της είπε ότι θα πρέπει η ίδια να βρεί λεφτά για να κάνει τις αγορές για το σπίτι. Στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε, την άρπαξε από τα μαλλιά, την πέταξε με δύναμη στο πάτωμα, την έσπρωξε προς το υπνοδωμάτιο και άρχισε να την χτυπά με κλωτσιές σε πολλά μέρη του σώματος της και στο κεφάλι. Της ζήτησε να σηκωθεί να κάτσει στο σαλόνι και να πιάσει το κινητό της και να διαγράψει το instagram.

Άρχισε να πετά προς το μέρος της ό,τι έβρισκε μπροστά του, διάφορα αντικείμενα μεταλλικά τα οποία την χτυπούσαν στο σώμα. Στη συνέχεια πήρε δυο μαχαίρια που είχε στο πάγκο και τα πέταξε προς το μέρος της. Τα απέφυγα αρχικά αλλά στη συνέχεια πήγε προς το μέρος της άρπαξε το μαχαίρι που ήταν στο πάτωμα και της το κάρφωσε στο αριστερό της πόδι. Σηκώθηκε για να ξεφύγει κι εκείνος την απειλούσε λέγοντάς της πως αν ανοίξει πάλι το instagram θα την σκοτώσει. Την έφτυσε και της πέταξε ένα αναμμένο τσιγάρο. Πήγε για ύπνο λέγοντας της όταν ξυπνήσει να του έχει πάρει δώρα για την γιορτή του και για την γιορτή του πατέρα.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι έχει χωρίσει μαζί της χωρίς να έχει βγει το διαζύγιο ακόμα και έχει αποχωρήσει από την οικία και διαμένει με την νέα σύντροφο του. Υποστήριξε ότι η πρώην σύζυγος του έχει επιτεθεί στη σύντροφο του 3 φορές πρόσφατα. Πήγε στο σπίτι που διέμενε ώστε να πάρει κάποια πράγματα και εκείνη απουσίαζε. Ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε συνέβησαν όσα περιέγραψε η σύζυγός του.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία: Παιδιά νεκρά μετά από φωτιά σε κτήριο

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μπουρλά: Την άνοιξη το χάπι κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Κουρουμπλής στον ΑΝΤ1: Δεν ανακαλώ, εγκληματικές πολιτικές οδηγούν σε δολοφονίες (βίντεο)