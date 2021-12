Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία στην Θεσσαλονίκη: προφυλακίστηκε ο δράστης

Η προσπάθεια να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, οι πυροβολισμοί στο ζαχαροπλαστείο και η ομολογία του, που τον οδήγησαν στην φυλακή.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την δολοφονία της 55χρονης εν διαστάσει συζύγου του, στη Νέα Μάδυτο Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο δράστης, καλυμμένος με μακρύ πανωφόρι και κουκούλα, μπήκε σε ζαχαροπλαστείο στη Νέα Μάδυτο και με χρήση κυνηγετικής καραμπίνας, τραυμάτισε την 55χρονη γυναίκα.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 56χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, εντοπίστηκε σε οικισμό στην περιοχή των Διαβατών, ενώ υπέδειξε, στους αστυνομικούς, σημείο στο Καλοχώρι όπου είχε κρύψει το όπλο.

Μετά από την απολογία του, ο 56χρονος δράστης κρίθηκε προφυλακιστέος, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

