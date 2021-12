Μαγνησία

Βόλος: Ένοπλη ληστεία σε καφετέρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φορώντας κουκούλα και μάσκα, ο δράστης απείλησε την υπάλληλο και άρπαξε όσα χρήματα υπήρχαν στο ταμείο.

(φωτογραφία αρχείου)

Ληστεία σημειώθηκε σε καφέ take away, τα ξημερώματα στον Βόλο, όταν άγνωστος άνδρας με την απειλή όπλου πήρε όσα χρήματα υπήρχαν στο ταμείο και εξαφανίστηκε.

Η εισβολή του δράστη έγινε λίγα λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα, σε γνωστό καφέ στη λεωφόρο Λαρίσης, που βρίσκεται στην πορεία εξόδου της πόλης, και συνηθίζεται να σταματούν εκατοντάδες οδηγοί για να πάρουν τον καφέ τους.

Ο άνδρας, όταν εισέβαλε στο κατάστημα, δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες και φορώντας κουκούλα και μάσκα προστασίας κατά του κορονοϊού, απείλησε με όπλο την μοναδική γυναίκα που εργαζόταν εκείνη την ώρα και της ζήτησε τα χρήματα που υπήρχαν.

Έντρομη η υπάλληλος του έδωσε όσα χρήματα υπήρχαν, περίπου 350 ευρώ, και ο άγνωστος έγινε… καπνός μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να γίνει αντιληπτή η κατεύθυνση που ακολούθησε ή αν είχε και συνεργό.

Η εργαζόμενη στο καφέ ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία και τους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Η Αστυνομία του Βόλου διεξάγει έρευνες και εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό που παρέλαβε από το κατάστημα για να οδηγηθεί στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Θεσσαλονίκη: προφυλακίστηκε ο δράστης

“Το Πρωινό” - Χαραλαμπόπουλος για Σταμάτη: δεν υπάρχει λόγος για διχασμό (βίντεο)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μπουρλά: Την άνοιξη το χάπι κατά του κορονοϊού (βίντεο)