Ηλεία: Απανθρακώθηκε πολύτεκνος πατέρας (εικόνες)

Τραγωδία με πατέρα τεσσάρων παιδιών και εγγόνια να χάνει τη ζωή του σε φλεγόμενο σπίτι του.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε μια μονοκατοικία στο Επιτάλιο, την περιοχή που οδηγεί στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό τέλος ένας 72χρονος.

Ο άνδρας από την Αλβανία, που ζούσε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, βρέθηκε απανθρακωμένος στο σπίτι του τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ήταν μόνος του, λόγω του ότι η σύζυγός του εργαζόταν.

Η φωτιά που φαίνεται πως προκλήθηκε από τη σόμπα, επεκτάθηκε αμέσως σε όλο το σπίτι, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου και των δύο κλιμακίων με πέντε οχήματα και δέκα άνδρες και επικεφαλής τον διοικητή της Π.Υ. Πύργου Γιώργο Κωνσταντακόπουλο.

Επιχείρησαν για αρκετή ώρα περιμετρικά του σπιτιού, και όταν οι καπνοί υποχώρησαν μπόρεσαν να μπουν με ασφάλεια μέσα στη μονοκατοικία και να εντοπίσουν δίπλα στη σόμπα τον άτυχο άντρα απανθρακωμένο.

Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της Αστυνομίας με επικεφαλής τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηλείας Παναγιώτη Μάνδαλο.

Αφότου εντοπίστηκε ο 72χρονος νεκρός ενημερώθηκε η σύζυγός του, που έφτασε στο σπίτι συνοδευόμενη από την κόρη της και δύο εγγόνια της. Συγκλονισμένη δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί και είχε χαθεί τόσο άδικά ο σύζυγός της. Το ζευγάρι είχε τέσσερα παιδιά.

Πηγή: ilialive.gr

