Χανιά: στην φυλακή δύο ιερείς για την σεξουαλική κακοποίηση 19χρονου

Αδιάκοπος ο σάλος από τις αποκαλύψεις για όσα υπέστη ο άτυχος νέος. Εχουν ήδη προφυλακιστεί ο πατέρας και ένας φίλος του.

Την προφυλάκιση των δύο ιερέων οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 19χρονου με νοητική στέρηση σε χωριό του Δήμου Πλατανιά, αποφάσισαν αργά το απόγευμα, η ανακρίτρια της υπόθεσης και ο εισαγγελέας Χανίων.

Η διαδικασία απολογίας των δύο ιερέων ήταν πολύωρη, ενώ για την ίδια υπόθεση απολογήθηκε ένα ακόμα άτομο που αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους οι δύο ιερείς αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Για την ίδια υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης του 19χρονου, έχουν προφυλακισθεί ακόμα, ο πατέρας του και ένας φίλος του, για τους οποίους έχει οριστεί η δίκη για τον Μάρτιο του 2022.

Οι δύο άνδρες είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στις 28 Ιουλίου 2021, με τις κατηγορίες της κακοποίησης, της συνέργειας σε βιασμό και της πράξης του βιασμού.

