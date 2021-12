Ημαθία

Ημαθία: Αυτοκίνητο “προσγειώθηκε” σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσγειωθεί μέσα στην αυλή σπιτιού.



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο χωριό Νησέλι, στην Ημαθία, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, σε στροφή στο γήπεδο του χωριού, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από τον δρόμο, να παρασύρει κολόνα της ΔΕΗ και στην συνέχεια να σπάσει είσοδο μονοκατοικίας και να συγκρουστεί με σταθμευμένο Ι.Χ. που βρισκόταν στην αυλή.

Από την σύγκρουση σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στον χώρο της μονοκατοικίας και στα δύο οχήματα. Τέλος, στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για να επιδιορθώσει τη ζημιά στη κολόνα.

