Θεσσαλονίκη

Ακραίο ομοφοβικό επεισόδιο σε Γυμνάσιο

Επίθεση δέχθηκαν δύο μαθήτριες με αφορμή σημαιάκια ΛΟΑΤΚΙ. Τι λένε οι μαθητές για το περιστατικό που αναστάτωσε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτκούς.

Ένα απίστευτο ομοφοβικό περιστατικό που έχει αναστατώσει γονείς, μαθητές και καθηγητές σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης και εγείρει σειρά ερωτημάτων και αντιδράσεων φέρεται να σημειώθηκε χθες Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μαθήτριες δέχτηκαν απειλές, καθώς και λεκτικές επιθέσεις από συμμαθητές τους, επειδή στο πλαίσιο ανταλλαγής δώρων ενόψει των εορτών εντός του σχολείου, εμφάνισαν σημαιάκια των ΛΟΑΤ.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην σχολική αίθουσα, όπου και πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή δώρων, παρουσία καθηγητή. Όταν μία από τις δύο μαθήτριες έδωσε σε συμμαθήτριά της τα σημαιάκια του gay pride, κάποιοι από τους συμμαθητές τους αντέδρασαν. Οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Μεταφέρθηκαν την ώρα του διαλείμματος, οπότε μία ομάδα μαθητών φέρεται να έσκισε κάποιες από τις σημαίες, επιτέθηκε λεκτικά εναντίον τους, τις απείλησε, χρησιμοποίησε ανάρμοστες φράσεις, ενώ φώναζε: “Δεν χωρά η ομοφυλοφιλία στην Ελλάδα“!

Θορυβημένοι οι γονείς από τα όσα διαδραματίστηκαν, βλέποντας τα παιδιά τους, να επιστρέφουν χθες το μεσημέρι αναστατωμένα από το σχολείο, επιχείρησαν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Οι γονείς των δύο μαθητριών μάλιστα, που βρέθηκαν στο επίκεντρο των αντιδράσεων, δεν αποκλείεται να καταγγείλουν εντός των επόμενων ωρών το περιστατικό στην Αστυνομία, καθώς εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στο σχολείο.

“Ποιος μας διασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθούν ανάλογες απειλές σε βάρος των παιδιών μας;” “Ποιος είναι υπεύθυνος να τα προστατέψει, αν όχι η διεύθυνση και οι καθηγητές;”, αναρωτιούνται.

Η μία από τις δύο μαθήτριες περιγράφει μέρος του περιστατικού:

“Μαζί με τα δώρα, τα πράγματα μας -και τις σημαίες στα χέρια- προσπαθήσαμε να κάνουμε μια απόσταση 50 μέτρων από την τάξη στο γραφείο. Μέσα σ’ αυτά τα μέτρα 20 με 25 αγόρια άρχισαν και μας κυνηγούσανε, μας απειλούσαν, προσπαθούσαν να μας πιάσουν και να μας σκίσουν τις σημαίες. Μόλις φτάσαμε στο γραφείο επειδή από κάτω είχαν μαζευτεί γύρω στα 60 άτομα να μας φωνάζουν π@@νες, σατ@@ριες, κάτω οι gay στην Ελλάδα, θα σας βιάσουμε, Θα σε σκοτώσουμε κλπ.”

Το GRTimes ήρθε σε επικοινωνία με το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, εκπρόσωπος του οποίου ανέφερε πως “δεν γνωρίζουμε ακριβώς τί έχει συμβεί, καθώς ο κάθε μαθητής και ο κάθε γονέας, περιγράφει και μια διαφορετική εκδοχή. Διερευνούμε το περιστατικό, σε επικοινωνία τόσο με τους γονείς, όσο και με τη διεύθυνση“.

Πληροφορίες από τη διεύθυνση του σχολείου, φέρονται να επιβεβαιώνουν το περιστατικό, μιλώντας στο GRTimes.

“Οι δύο μαθήτριες μας ενημέρωσαν αιφνιδιαστικά ότι θέλουν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο χθες, γιατί όπως μας εξήγησαν, δέχτηκαν απειλές. Μετά από άμεση έρευνα του περιστατικού, επιχειρήσαμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Προειδοποιήσαμε μάλιστα κάποιους από τους μαθητές που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό πως θα τους επιβληθούν κυρώσεις, σε περίπτωση που συνεχίσουν ανάλογες απειλές”.

“Θεωρούμε αυτά τα θέματα ιδιαίτερα ευαίσθητα και επιχειρούμε με πολλούς τρόπους, όπως πρόσφατα μέσα από το θέατρο, αλλά και τα εργαστήρια, να στείλουμε το μήνυμα κατά του ρατσισμού στα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε ωστόσο, ότι όταν εμφανίζονται σημαίες είτε οπαδικές, είτε αυτές που παρουσιάστηκαν εντός του χώρου του σχολείου, δημιουργούνται αντιδράσεις. Δημιουργούνται στρατόπεδα και σπέρνεται η διχόνοια. Εκτιμούμε ότι δεν ήταν το κατάλληλο δώρο, για το χώρο του σχολείου“, φέρονται να δήλωσαν οι ίδιες πηγές από πλευράς διεύθυνσης.

Μία από τις έξι σημαίες, που κατάφερε να διατηρηθεί ακέραια:

Πηγή: GRΠTimes

