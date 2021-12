Χανιά

Missing alert για 35χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την τύχη της νεαρής γυναίκας. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη της. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

«Missing Alert» έχει ενεργοποιηθεί για την εξαφάνιση γυναίκας στην Κρήτη.



Η Εσμεράλδα Σίρα 35 χρόνων, χάθηκε την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου από την περιοχή των Χανίων.

Η 35χρονη έχει ύψος 1,75, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο κολάν και μαύρες μπότες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», στο «Τούνελ» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Υπάλληλος θετική εργαζόταν με πλαστό πιστοποιητικό σε γηροκομείο

Λέρος: Θείος κατηγορείται για ασέλγεια στις ανήλικες ανιψιές του

NASA - Ingenuity: Νέα πτήση στον Άρη