Κακοκαιρία “Κάρμελ” - Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Χαλκίδα με έναν τραυματία.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στα φανάρια της Νέας Λαμψάκου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της Τροχαίας Χαλκίδας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ιδιαίτερα ολισθηρός είναι ο δρόμος λόγω της έντονης βροχόπτωσης σε όλη την περιοχή.

