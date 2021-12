Missing Alert: Βρέθηκε η αγνοούμενη στα Χανιά

Χανιά

Βρέθηκε η αγνοούμενη στα Χανιά

Πού εντοπίστηκε η 35χρονη και τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της Εσμεράλδα Σίρα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί την Πέμπτη από την περιοχή των Χανίων.

Η 35χρονη εντοπίστηκε το Σάββατο στα Χανιά, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν, όπως ενημέρωσε το “Χαμόγελο του Παιδιού” που είχε ενεργοποιήσει τον μηχανισμό “Missing Alert”. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη είναι καλά στην υγεία της.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” υπογραμμίζει σε σχετικό δελτίο Τύπου ότι θα βρίσκεται κοντά στην Εσμεράλδα Σίρα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

