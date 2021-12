Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Απόπειρα γυναικοκτονίας: Ο επίδοξος δράστης προσπάθησε να βιάσει το θύμα

Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος κι έσωσαν την 38χρονη, η οποία δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Νέα στοιχεία για την απόπειρα γυναικοκτονίας στη Θεσσαλονίκη είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο επίδοξος δράστης προσπάθησε νωρίτερα να βιάσει την 38χρονη.

Την άτυχη γυναίκα, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον σύντροφό της, μπροστά στα μάτια του παιδιού τους, έσωσαν οι αστυνομικοί.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό:

«Η άμεση κινητοποίηση και η αποφασιστικότητα αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου έπειτα από κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τη σύνοικό του - μητέρα του τέκνου τους.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα βιασμού, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή, παράβαση Νόμου περί όπλων και Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς πρωινές ώρες χθες (18-12-2021) αποπειράθηκε να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της 38χρονης συνοίκου του τραυματίζοντας τη με αιχμηρό αντικείμενο. Κατά την άφιξη των αστυνομικών ο 39χρονος αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα της οικίας, ενώ παράλληλα η 38χρονη καλούσε σε βοήθεια.

Ένεκα άμεσου κίνδυνου ζωής που διέτρεχε η παθούσα, οι προστρέξαντες αστυνομικοί εισήλθαν στην οικία, αντιλαμβανόμενοι τον 39χρονο να επιτίθεται με αιχμηρό αντικείμενο στη σύνοικό του, καταφέρνοντας άμεσα να τον απομακρύνουν από αυτήν.

Ακολούθως, ο συλληφθείς αποπειράθηκε να αυτοτραυματιστεί με το αιχμηρό αντικείμενο και απείλησε έναν εκ των αστυνομικών, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών αποχώρησε.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

