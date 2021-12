Φθιώτιδα

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Λαχτάρα για δεκάδες προσκυνητές (βίντεο)

Λεωφορείο κόλλησε στις λάσπες, ταλαιπωρία για δεκάδες προσκυνητές.

Το κύμα κακοκαιρίας «Κάρμελ» που σααρώνει τη χώρα, με τσουχτερό κρύο, βροχές και χιονοπτώσεις δημιούργησε μεγάλα ζητήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή της Φθιώτιδας.

Λεωφορείο στο οποίο βρίσκονταν 35 προσκυνητές από την περιοχή του Ασπροπύργου κόλλησε στις λάσπες λίγο πριν το μοναστήρι της Αγίας Άννας στο δρόμο Λαμίας – Δομοκού.

Με τη συνδρομή μηχανήματος JCB του δήμου λαμιέων παρόντος των αντιδημάρχων Κώστα Ξεφλούδα και Κώστα Μουστάκα το λεωφορείο ρυμουλκήθηκε προκειμένου να ξεκολλήσει από τις λάσπες.

Meteo: «Πολικές» θερμοκρασίες σήμερα

Ισχυρός παγετός στα βόρεια σήμερα το πρωί, με τη θερμοκρασία κοντά στους -9 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου

Παγετός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ο οποίος στη Δυτική Μακεδονία ήταν ισχυρός με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους -9 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφτηκαν στον 'Αγιο Παύλο Ημαθίας με -8,7 βαθμούς Κελσίου, στο Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας με -7,6, στην Κίτρινη Λίμνη κοζάνης με -6,6, στο Περτούλι Τρικάλων με -6,4 και στον Επτάλοφο Κιλκίς με -6,3 βαθμούς.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Στα δυτικά και τα βόρεια την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις βραδινές ώρες στα βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αρχικά βροχές ή χιονόνερο και στο Αιγαίο τοπικές καταιγίδες. Στην αρχή της ημέρας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια στα ορεινά και ημιορεινά, πρόσκαιρα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο . Όμως πολύ γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση καθώς τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο και γρήγορα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο αρχικά 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

