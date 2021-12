Δράμα

Αλεξανδρούπολη: Σύζυγος, κουνιάδος και πεθερά “σάπισαν” 18χρονη στο ξύλο

Την ώρα που είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από τον θάνατο της 29χρονης από τα χέρια του συζύγου της στην Αλεξανδρούπολη, άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έρχεται να συγκλονίσει την ίδια περιοχή.

18χρονη υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγο, την πεθερά και τον κουνιάδο της και μεταφέρθηκε επειγόντως στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με πολλαπλά τραύματα.

Στο Νοσοκομείο τη μετέφεραν οι δικοί της συγγενείς, με ιδιωτικό όχημα. Η κατάσταση της υγείας της δεν είναι ακόμη γνωστή καθώς υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Το νέο περιστατικό συνέβη στην περιοχή Άβαντος.

Πηγή: e-evros.gr

