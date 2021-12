Ηράκλειο

Κρήτη: Χτύπησε τη σύζυγό του στο πρόσωπο με κοντάρι

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Χειροπέδες σε έναν ηλικιωμένο άνδρα φόρεσαν, το βράδυ του Σαββάτου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος χτύπησε τη σύζυγό του στο πρόσωπο με… κοντάρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Θερίσου όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι του ζευγαριού μετά από κλήση της γυναίκας, σύμφωνα με την οποία ο 78χρονος σύζυγός της την χτύπησε στο πρόσωπο με κοντάρι ελαιοχρωματισμού, με συνέπεια να της προκαλέσει αιμάτωμα.

Η 72χρονη γυναίκα υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συζύγου της, με τους αστυνομικούς να τον οδηγούν στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, από τα πολλά πού σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη.

