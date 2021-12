Εύβοια

Χαλκίδα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο “εκτοξεύτηκε” σε χωράφι (εικόνες)

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο οδηγός, ο οποίος αποκάλυψε ότι ένιωσε δυσφορία.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον δρόμο του Αφρατίου, κοντά στην περιοχή Κολιματσάνικα, στη Χαλκίδα.

Αυτοκίνητο με βουλγάρικες πινακίδες, που οδηγούσε ένας 49χρονος Βούλγαρος, βγήκε εκτός δρόμου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και το όχημα “εκτοξεύτηκε” σε παρακείμενο χωράφι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, καθώς ήταν ελαφρά τραυματισμένος. Ωστόσο, οι γιατροί τον εξέτασαν εξονυχιστικά, καθώς ο ίδιος ένιωθε δυσφορία, όπως έλεγε και ήταν χλωμός. Υποβλήθηκε σε τεστ για κορονοϊό, το οποίο τελικά βγήκε θετικό και πλέον νοσηλεύεται απομονωμένος σε ειδικό χώρο του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, το όχημα κατά την πτώση του στο χωράφι είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει και έναν σωλήνα του Δήμου Χαλκιδέων που ήταν τοποθετημένος στα χωράφια, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη διαρροή νερού.

Πηγή: eviazoom.gr

