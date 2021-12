Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον 39χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βιασμού

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

(φωτογραφία αρχείου)

Στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα ο 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου επιτέθηκε και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο την 38χρονη συγκάτοικό του και μητέρα του παιδιού τους, αφού προηγουμένως αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 39χρονου ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα βιασμού, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

Θεοδωρικάκος: Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που έσωσαν τη γυναίκα

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αρχιφύλακα Χρήστο Μωραΐτη, τον οποίο συνεχάρη, καθώς με την άμεση αντίδραση του ιδίου και της ομάδας του, σώθηκε η ζωή μιας 38χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.

Ο Υπουργός τον συνεχάρη, τονίζοντας τα εξής: «Σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για τον επαγγελματισμό, την αποφασιστικότητα, την ψυχραιμία και την ανθρωπιά που επιδείξατε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Δείξατε το καλύτερο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος δεσμεύτηκε ότι στο επόμενό του ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, θα επισκεφτεί το Α.Τ. Λευκού Πύργου για να τους συναντήσει και να τους συγχαρεί και από κοντά.

