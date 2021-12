Θεσσαλονίκη

Απόπειρα γυναικοκτονίας στη Θεσσαλονίκη: Οι “ήρωες” αστυνομικοί στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άμεση αντίδραση της γυναίκας και η γρήγορη επέμβαση των Αρχών της έσωσαν τη ζωή. Οι αστυνομικοί περιγράφουν τι είδαν.

Toυ Βαγγέλη Κοκοκάκου

Τη 18η γυναικοκτονία για φέτος στη χώρα μας κατάφεραν να αποτρέψουν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Ο 39 χρόνος επιτέθηκε για να σκοτώσει την 38χρονη σύντροφό του μπροστά στα μάτια του ίδιου τους του παιδιού. Συγχαρητήρια στους έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικακος.

«Μπήκαμε μέσα και είδαμε ένα θέαμα που εγώ και συνάδελφοι μου δεν έχουμε ξανά δει έναν άνθρωπο να μαχαιρώνει τη γυναίκα του μπροστά μου, μπροστά στα μάτια μου», δήλωσε ο αρχιφύλακας του ΑΤ Λευκού Πύργου, Χρήστος Μωραΐτης.

Είναι οι δύο από τους τέσσερις αστυνομικούς που την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή έσωσαν, την 38χρονη, από τα χέρια του συντρόφου της στο διαμέρισμά όπου διέμεναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι περιγραφές τους σοκάρουν.

«Αντιληφθήκαμε τη γυναίκα να ουρλιάζει. Άμεσα σπάσαμε την πόρτα, μπήκαμε μέσα και είδαμε τον δράστη πάνω από το θύμα να το μαχαιρώνει», περιγράφει ο Μπάμπης Χαβενιτίδης, αστυνομικός της Άμεσης Δράσης.

«Ακούσαμε μέσα από το διαμέρισμα ουρλιαχτά κάναμε έκκληση να μας ανοίξει μας έδιωχνε μας έλεγε φύγετε θα σας σκοτώσω και σας», συμπληρώνει ο Χρήστος Μωραΐτης.

Περίπου στις 7: 30 το πρωί του Σαββάτου το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση από μια γυναίκα που ζητούσε βοήθεια. Το μόνο που πρόλαβε να πει ήταν η οδός χωρίς να πει περιοχή και έκλεισε το τηλέφωνο. Τα ουρλιαχτά της έκαναν τους αστυνομικούς να αντιληφθούν πως πρόκειται για σοβαρό περιστατικό και ξεκίνησαν να ερευνούν από που προήλθε το τηλεφώνημα και κατέληξαν σε ένα μικρό στενό κοντά στον Λευκό Πύργο.

«Αντιληφθήκαμε εντός της πολυκατοικίας φωνές. Διαπιστώσαμε κατευθείαν το διαμέρισμα στο οποίο εξελισσόταν το επεισόδιο. Χτυπήσαμε κουδούνια ο δράστης μας έλεγε να φύγουμε και η γυναίκα προφανώς όπως διαπιστώσαμε με απειλή ακούσαμε το παιδάκι να κλαίει τον καλούσαμε να βγει εκτός διαμερίσματος και αρνούνταν κατηγορηματικά», λέει ο Μπάμπης Χαβενιτίδης.

Ενώ ο Χρήστος Μωραΐτης, σημειώνει πως, «ακούγαμε να φωνάζει ‘βοήθεια, βοήθεια με σφάζει’. Πήγε στο μπάνιο μας πήρε κρυφά... Τη βρήκαμε μαχαιρωμένη στο λαιμό γεμάτη αίματα ημίγυμνη στον καναπέ. Δίπλα ένα παιδί 10 ετών».

Πάρα το πρώτο αρχικό σοκ με την εικόνα που είδαν μπροστά τους οι αστυνομικοί διαχειρίστηκαν υποδειγματικά το περιστατικό χωρίς να τραυματιστεί κάνεις.

«Μας είπε ότι θα σας σκοτώσω όλους, όταν βρισκόμασταν έξω από την οικία. Και φάνηκε αυτό, ήταν αποφασισμένος», εκτιμά ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης λέγοντας πως «κρατούσε το μαχαίρι και τους προκαλούσε τραύματα στο λαιμό. Τον καλούσαμε να το πετάξει. Σηκώθηκε και άρχισε αυτοτραυματίζεται. Αντιστάθηκε ένας συνάδελφος σκίστηκε στο μπουφάν και ένας φορούσε το αλεξίσφαιρο. Τον ακινητοποιήσαμε και τον δεσμεύσαμε».

«Τότε στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πήραμε την απόφαση να σπάσουμε την πόρτα δεν υπήρχε περιθώριο να χάσουμε χρόνο», επισημαίνει ο αστυνομικός.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο, ενώ οι γείτονες αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβη.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος επικοινώνησε με τον αρχιφύλακα, χάρις στην αντίδραση του οποίου και της ομάδας του, σώθηκε η ζωή της 38χρονης.

«Σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για τον επαγγελματισμό, την αποφασιστικότητα, την ψυχραιμία και την ανθρωπιά που επιδείξατε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Δείξατε το καλύτερο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας», ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ ο Χ.Μωραΐτης είπε πως «ο κ. Υπουργός τηλεφώνησε σε μένα προσωπικά μου είπε να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε».

Ο δράστης πέρασε σήμερα το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με εμφανή τα σημάδια από τον αυτοτραυματισμό του, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake News”: Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την παραπληροφόρηση

Έβρος: Πήγαν να κάνουν κηδεία... με λάθος νεκρό



Κορονοϊός: 91 νεκροί και 2831 νέα κρούσματα την Κυριακή