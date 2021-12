Μαγνησία

Πήλιο – Καταγγελία: Του ζήτησε βοήθεια και τη βίασε

Επιχείρηση για τον εντοπισμό του άνδρα που κατήγγειλε η νεαρή γυναίκα.

Έναν 66χρονο κατήγγειλε πως την βίασε μία κοπέλα 32 ετών, στο ΑΤ Νοτίου Πηλίου.

Η κοπέλα, σύμφωνα με την καταγγελία, έχασε τον προσανατολισμό της και ζήτησε βοήθεια από τον 66χρονο.

Όπως έγινε γνωστό, η 32χρονη, η οποία νωρίτερα διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής, φεύγοντας από το μαγαζί έχασε τον προσανατολισμό της και κάλεσε τον 66χρονο σε βοήθεια τηλεφωνικά. Ο φερόμενος ως δράστης την εντόπισε και μεταφέροντάς τη με το Ι.Χ. του, φέρεται να ασέλγησε σε βάρος της.

Οι αξιωματικοί του Α.Τ. Νοτίου Πηλίου κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου.

