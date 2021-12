Χανιά

Χανιά: Έκλεψαν καλώδια κι άφησαν ορφανοτροφείο χωρίς ρεύμα

Χωρίς ρεύμα έμεινε το ορφανοτροφείο, όταν άγνωστοι έκλεψαν καλώδια χαλκού. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, αλλά οι δράστες είχαν κάνει φτερά.



Καλώδια χαλκού έκλεψαν άγνωστοι τη νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή από το κτίριο του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών και Νέων στην οδό Αποκορώνου στα Χανιά, με αποτέλεσμα να επέλθει διακοπή της ηλεκτροδότησης στο ορφανοτροφείο, όπου φιλοξενούνται, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ιδρύματος, 22 παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 11 το βράδυ του Σαββάτου το ρεύμα κόπηκε ξαφνικά και όταν μέλη του προσωπικού πήγαν να ελέγξουν την ηλεκτρική εγκατάσταση, είδαν ότι είχε παραβιαστεί.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, αλλά οι δράστες είχαν κάνει φτερά.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του ορφανοτροφείου βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο, πράγμα που διευκόλυνε τους κλέφτες να την παραβιάσουν. Και όχι μόνο δεν νοιάστηκαν για το ότι έκλεβαν ίδρυμα που φιλοξενεί παιδιά με προβλήματα, αλλά το επιχείρησαν και την ώρα που ήταν υπό τάση, διακινδυνεύοντας πιθανή ηλεκτροπληξία για τους ίδιους.

Η βλάβη που προξένησαν πάντως, αποκαταστάθηκε την Κυριακή έπειτα από ενέργειες της διοίκησης.

