Πέλλα

Έμφυλη βία – Έδεσσα: Συνελήφθη ο 33χρονος για τον ξυλοδαρμό της 17χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον πρώην σύντροφο 17χρονης την οποία φέρεται να ξυλοφόρτωσε, όταν του ζήτησε να χωρίσουν.

Συνελήφθη ο 33χρονος ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της 17χρονης, σύμφωνα με την καταγγελία της οποίας, την ξυλοφόρτωσε αφού του ζήτησε να χωρίσουν.

Ο 33χρονος συνελήφθη σε χωριό της Πέλλας και αναμένεται να οδηγεί αύριο ενώπιον του Εισαγγελέα.

Η ανήλικη μετέβη μαζί με την μητέρα της στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταθέσει μήνυση.

Όπως καταγγέλλει η ανήλικη, ο 33χρονος την πλησίασε στη συνέχεια την απείλησε φραστικά. Έπειτα τη χτύπησε στο πρόσωπο, στο λαιμό και στα χέρια.

Η 17χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Έδεσσας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake News”: Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την παραπληροφόρηση

Κορoνοϊός - Λάρισα: Διασωληνωμένη 16χρονη που νοσεί για δεύτερη φορά

Έβρος: Πήγαν να κάνουν κηδεία... με λάθος νεκρό