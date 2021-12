Πέλλα

Έδεσσα: Ο δικηγόρος της 17χρονης στον ΑΝΤ1 για την άγρια επίθεση από τον 33χρονο σύντροφο της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του περιστατικού έμφυλης βίας.

Για την ανατριχιαστική επίθεση που δέχθηκε μία 17χρονη κοπέλα από τον 33χρονο σύντροφό της, στην Έδεσσα, όταν του ζήτησε να χωρίσουν, μίλησε ο δικηγόρος της κοπέλας, Αντώνης Ξυλουργίδης, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στα “βιτριολικά” σχόλια στα social media σχετικά με τη διαφορά ηλικίας, τόνισε: «Θα ψέξουμε την ανήλικη και όχι τον ενήλικο που δεν άκουσε το “όχι” και στο κέντρο μιας πόλης έσερνε μια κοπέλα από τα μαλλιά;».

Υπογραμμίζοντας πως προέχει η υγεία της κοπέλας, σωματική και ψυχική, ο κ. Ξυλουργίδης αφηγήθηκε πως συνέβη το περιστατικό.

«Στην προσπάθεια να μπει στο σπίτι της, ήρθε από πίσω και την χτύπησε με βάναυσο τρόπο, έφυγαν από τα παπούτσια της και στη συνέχεια έπεσε σε ένα αυτοκίνητο. Την έσυρε μέχρι το δικό του αυτοκίνητο και την έβαλε μέσα δια της βίας», σημειώνοντας πως ήταν 5.30 τα ξημερώματα και δεν υπήρχαν περαστικοί για να βοηθήσουν.

Η 17χρονη κατάφερε να ξεφύγει και ξυπόλητη μπήκε στο σπίτι της. Η μητέρα έπαθε σοκ, όταν την αντίκρισε. Ενημερώθηκε η Αστυνομία και μέχρι να έρθει, δεν έβγαιναν από το σπίτι.

Όπως είπε ο κ. Ξυλουργίδης, χάρη στις ενέργειες του Α.Τ. Αλμωπίας και της ΟΠΚΕ Πέλλας, συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος κρυβόταν σε μία καλύβα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο Ηράκλειο: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Ματίνα Παγώνη: Δέχθηκε απειλές από αρνητές

Πήλιο - Καταγγελία για βιασμό: Συνελήφθη ο ύποπτος