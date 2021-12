Μαγνησία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” - Βόλος: Ακόμη ένα παιδί σώθηκε από την κακοποίηση

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για το περιστατικό κακοποίησης ανήλικης από τους γονείς της στο Βόλο.



Ακόμη ένα παιδί σώθηκε από την κακοποίηση χάρη στην άμεση και έγκαιρη επικοινωνία του με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.



Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων σχετικά με την καταδίκη γονέων για την σωματική κακοποίηση της έφηβης κόρης τους στην πόλη του Βόλου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει οτι:

"Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ανήλικη κοπέλα επικοινώνησε μαζί μας μέσω της εφαρμογής CHAT 1056, ζητώντας βοήθεια καθώς ανέφερε οτι συστηματικά κακοποιείται απο τους γονείς της. Αφού το παιδί πλαισιώθηκε και ενημερώθηκε για τα δικαιώματά της, έγιναν άμεσες ενέργειες για την προστασία της σε συνεργασία με το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και την Εισαγγελία της περιοχής της.

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, η υπόθεση εκδικάστηκε από το Αυτόφωρο και οι δύο γονείς καταδικάστηκαν, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δόθηκε εντολή διερεύνησης των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών της οικογένειας.

Μια ακόμη υπόθεση, ένα ακόμη παιδί που ταλαιπωρείται απο την κατάχρηση της γονεικής εξουσίας.





Σε συνέχεια των ολοένα αυξανόμενων αναφορών για περιστατικά κακοποίησης παιδιών απο τους γονείς τους, και θεωρώντας ως δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον με σεβασμό και αξιοπρέπεια:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της σωματικής τιμωρίας, παραβιάζει τα θεμειώδη δικαιώματα του παιδιού

απορρίπτει κάθε μορφής βίας απέναντι στα παιδιά και

ζητά έντονα την αυστηροποίηση των ποινών για όλους όσοι κακοποιούν ή και εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, υλοποιεί εξειδικευμένες δράσεις με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των φαινομένων κάθε μορφής Βίας απέναντι στα παιδιά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πλήθους υπηρεσιών που επεκτείνονται σε τρεις βασικούς άξονες: την Πρόληψη, την Παρέμβαση και τη Θεραπεία.

Βοηθήστε και εσείς ένα παιδί να σωθεί έγκαιρα από τις ολέθριες επιπτώσεις κάθε μορφής κακοποίησης, επικοινωνώντας εσείς, ή προτρέποντας το ίδιο το παιδί να επικοινωνήσει απευθείας με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δωρεάν και ανώνυμα:

Στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Μέσω της Εφαρμογής CHAT 1056, έναν νέο τρόπο άμεσης επικοινωνίας στη διάθεση κάθε παιδιού που υφίσταται κακοποίηση, ώστε να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια να συνομιλήσει μέσω γραπτού κειμένου.

Δείτε συνολικά όλες τις Δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία παιδιών θυμάτων κάθε μορφής βίας ΕΔΩ: https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias/"

