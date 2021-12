Ζάκυνθος

Ναυάγιο Ζακύνθου: Αλλαγές για την προστασία της περιοχής

Δίνουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που διαιωνιζόταν, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας στην Βουλή.



«Δίνουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που διαιωνιζόταν σχετικά με το Ναυάγιο της Ζακύνθου», δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού.

Όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας, το Ναυάγιο της Ζακύνθου είναι ο δεύτερος πιο φωτογραφημένος προορισμός στην Ελλάδα, όμως η παραλία του παραμένει κλειστή και δεν μπορούν οι Ζακυνθινοί να εκμεταλλευτούν ένα τόσο σημαντικό αξιοθέατο του νησιού τους, ενώ συμπλήρωσε ότι χρέος της οργανωμένης Πολιτείας είναι να νομοθετήσει, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην περιοχή του ναυαγίου με γνώμονα την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών και να γίνει το Ναυάγιο βιώσιμο τουριστικό προϊόν και μάλιστα πολύ υψηλής ποιότητας.

«Μελετήσαμε προσεκτικά στο Υπουργείο Τουρισμού, με τους συνεργάτες μου, την Υφυπουργό, την Γενική Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες τι μπορεί να γίνει άμεσα για να μπορέσουμε μέχρι το καλοκαίρι να το ανοίξουμε. Φέρνουμε σήμερα διάταξη αποκλειστικά και μόνο για τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες που έχει ο δεύτερος πιο φωτογραφημένος προορισμός στην Ελλάδα. Πρόσφατα, λόγω της κακοκαιρίας έφυγε ένα κομμάτι από το Ναυάγιο της Ζακύνθου. Κινδυνεύουν συμπολίτες μας και ταξιδιώτες, στη διάρκεια της τελευταίας επταετίας δυστυχώς έχουμε θρηνήσει και ανθρώπινες ζωές. Είναι πλέον υπερτοπικό το θέμα γιατί τοπικά, ανεξάρτητα από την κομματική προέλευση του καθενός, δεν κατέστη δυνατό να λυθεί το θέμα όλα αυτά τα χρόνια», υπογράμμισε ο Υπουργός Τουρισμού.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση πενταμελούς Επιτροπής, με ένα μέλος από το Υπουργείο Τουρισμού, ένα από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ένα από το Δήμο Ζακύνθου, ένα από τους υφιστάμενους τοπικούς συλλόγους ξενοδόχων, ένα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ζακύνθου και την Κτηματική Εταιρεία με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

«Η Επιτροπή αυτή θα διενεργήσει πάσης φύσης μελέτες και έργα αποκλειστικά για το Ναυάγιο, έτσι ώστε να υποστυλωθεί, να περιφρουρηθεί, να μπει πρώτα από όλα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ασφάλειας ώστε οι τουρίστες, οι επισκέπτες και οι ντόπιοι να μπορούν να το επισκέπτονται», επισήμανε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας ότι η Επιτροπή θα ξεπεράσει τη γραφειοκρατία και θα λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε αναγκαία πρόνοια για την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις, όχι να διαιωνίζουμε προβλήματα. Σας καλώ να υπερβούμε την μικροπολιτική και να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τον ελληνικό Τουρισμό», κατέληξε στην ομιλία του.

