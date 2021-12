Δωδεκανήσα

Ρόδος - 8χρονη: δίωξη στον παππού για 4 κακουργήματα

Για συνολικά 4 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ο βιασμός, ασκήθηκε δίωξη στον παππού της 8χρονης!

Ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου, μετά την άσκηση κακουργηματικών διώξεων, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες κακοποίησης 8χρονου κοριτσιού, και να εξιχνιαστεί η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής» μετά από εξέταση του παιδιού, διενεργήθηκαν με παραγγελία της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου στον Πταισματοδίκη Ρόδου, πραγματογνωμοσύνες από παιδοψυχολόγους, παιδίατρους και κοινωνική λειτουργό.

Η δικογραφία υποβλήθηκε εκ νέου στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών η οποία άσκησε διώξεις στον 78χρονο παππού του παιδιού για:

Βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Γενετήσιες πράξεις κατ’ εξακολούθηση, με ανήλικη που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη.

Κατάχρηση ανηλίκων σε γενετήσιες πράξεις κατ’ εξακολούθηση.

Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση.

όσα έχει ομολογήσει η 50χρονη θεία του παιδιού, ότι δηλαδή έστησε μια σκευωρία προκειμένου να εξασφαλίσει ευτελές οικονομικό αντάλλαγμα και ότι με το δάκτυλο προκάλεσε την ρήξη του παρθενικού υμένα του κοριτσιού. Ο παππούς έχει αρνηθεί την τέλεση των αδικημάτων αυτών και εμμένει σταότι δηλαδήκαι ότι με το δάκτυλο προκάλεσε την ρήξη του παρθενικού υμένα του κοριτσιού. Στο πλαίσιο της ανακρίσεως αναμένεται να διευκρινισθούν εξάλλου τα όσα κατάγγειλε εις βάρος του 78χρονου, μια 52χρονη σήμερα, ομογενής από τις Η.Π.Α., που διατείνεται ότι τη βίασε σε μικρή ηλικία και τα οποία προσέδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση.





Οπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», παρότι τα καταγγελλόμενα από την 52χρονη αδικήματα έχουν πλέον παραγραφεί, η κατάθεσή της είναι εξαιρετικά επιβαρυντική και έρχεται να δημιουργήσει εύλογα ερωτηματικά που χρήζουν εξηγήσεων στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται. Την 23η Οκτωβρίου 2021, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου εμφανίστηκε μια 52χρονη ομογενής από τις Η.Π.Α. και εξέφρασε σε ένορκη κατάθεση την επιθυμία της να γνωστοποιήσει στις αρχές κάποια γεγονότα που μπορεί, όπως τόνισε, να βοηθήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με την υπόθεση της κακοποίησης της οκτάχρονης στη Ρόδο. Επεσήμανε ότι δεν γνωρίζει το όνομά της αλλά γνωρίζει τη μητέρα της, υιοθετημένη κόρη του 78χρονου.





Πρόσθεσε ότι έχει φύγει από τη Ρόδο το 1995 και δεν έχει πλέον επαφή με την οικογένεια του 78χρονου, αλλ’ ότι τα όσα καταθέτει τα έχει αναφέρει και σε επιστολή που απέστειλε με ταχυμεταφορική εταιρεία στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου το έτος 2013. Διατείνεται ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης του παππού, στο διάστημα των ετών 1978 – 1982 τουλάχιστον 10 φορές. Ο 78χρονος απολογούμενος ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι όταν έμαθε ότι η εγγονή του είχε πειραχτεί από κάποιον στα γεννητικά της όργανα, ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, οι οποίοι και ανακάλυψαν την ένοχο η οποία ομολόγησε τη βδελυρή της πράξη και το κίνητρό της, το οποίο ήταν οικονομικό.





Αναφορικά με τη δική του σχέση με τα εγγόνια του, όπως είπε, είναι μια σχέση αγάπης και κατανόησης. Επεσήμανε εξάλλου ότι είναι λογικό να υπάρχουν συγκρούσεις στην προσπάθειά του να τα συνετίσει, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν ποτέ τα όρια του λεκτικού διαπληκτισμού. Ερωτηθείς από την Πταισματοδίκη για τους λόγους που η 8χρονη και μια αδελφή της τον καθιστούν ύποπτο για τέλεση σεξουαλικών αδικημάτων αλλά και για τους λόγους που η 33χρονη κόρη του στην πρώτη της κατάθεση έκανε το ίδιο, ο 78χρονος δεν έδωσε σαφή απάντηση, ισχυριζόμενος ότι δεν γνωρίζει γιατί, πιθανολογώντας ωστόσο ότι η κόρη του, που ανεκάλεσε στην πορεία, ίσως να παρασύρθηκε από τον νέο της σύντροφο, τον οποίο ο ίδιος δεν συμπαθεί και ήθελε να διακόψουν.





Περαιτέρω αρνήθηκε ότι εμφανίστηκε γυμνός στο παιδί μετά από μπάνιο. Από την ιατροδικαστική εξέταση και την εξέταση γυναικολόγου προέκυψε ότι το παιδί είχε φλεγμονή και είχε υποστεί μερική ρήξη του παρθενικού του υμένα. Αποκλείστηκε εξάλλου να έχει υποστεί παρά φύση βιασμό από διαδοχικές εξετάσεις και ουσιαστικά «διαψεύστηκε» ακατάληπτη περιγραφή του παιδιού, με νοητική στέρηση, σύμφωνα με την οποία ο παππούς της έβαλε κάτι που περιγράφει σαν μαχαίρι.





Ο ιατροδικαστής στην τελευταία του έκθεση πιθανολογεί σφόδρα ότι η διακόρευση του παιδιού προήλθε από δάκτυλο, μετά και την ομολογία της 50χρονης θείας. Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η θεία του παιδιού έχει ομολογήσει ότι επεδίωξε, εξαπατώντας τη μητέρα, να εξασφαλίσει χρήματα από την ίδια και τον παππού (200 και 500 ευρώ αντίστοιχα).





Μια φίλη της, όπως ομολόγησε, της τηλεφώνησε και είπε ότι είναι από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και ότι έναντι 200 ευρώ δεν θα προχωρούσε η διαδικασία εις βάρος της. Η 33χρονη μητέρα δεν είχε χρήματα και η 50χρονη, όπως επιβεβαίωσε, την έπεισε ότι της τα έδωσε και τα κατέβαλε η ίδια σε αστυνομικό που υπηρετεί στη φρουρά πρώην πρωθυπουργού(!!!) και ότι θα πρέπει να του επιστραφούν. Η 50χρονη ομολόγησε επίσης ότι όταν το παιδί άρχισε να διαμαρτύρεται ενώπιόν της και σε επίσκεψη στην οικία της στις αρχές του Οκτωβρίου για «τσούξιμο» μετά την τουαλέτα, τότε μπήκαν σε ένα δωμάτιο και εκείνη έθεσε το δάκτυλό της στον κόλπο του παιδιού με γάντι για να δει αν είχε διακορευτεί ο παρθενικός του υμένας!!!





Έπεισε τη μάνα ότι το παιδί είχε βιαστεί και μάλιστα το έκανε, όπως η ίδια είπε, γιατί είχε σκοπό να πάρει 500 ευρώ από τον παππού διότι ήξερε ότι δεν θα ήθελε να μαθευτεί, και η ίδια χρειαζόταν τα χρήματα για να μισθώσει κατοικία γιατί διέμενε σε παράγκα!! Ομολόγησε μάλιστα ότι έβγαλε φωτογραφίες με το κινητό της τηλέφωνο και ότι έπεισε τη μητέρα ότι θα τις έστελνε σε έναν ιατρό για να αποφανθεί. Στην πορεία την ενημέρωσε ότι δήθεν ο ιατρός έκρινε από τη φωτογραφία ότι το παιδί είχε βιαστεί.





Η 50χρονη ενημέρωσε για τον δήθεν βιασμό του παιδιού τη συμπεθέρα της, η οποία την προειδοποίησε ότι θα ενημέρωνε τις Αρχές, αν δεν το έκανε η ίδια.