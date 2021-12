Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ληστεία: Εφιάλτης για πατέρα και γιο

Τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο σπίτι τους, στο Ρετζίκι. Αναζητούνται οι δράστες.

(φωτογραφία αρχείου)

Στο στόχαστρο ληστών μπήκε τα ξημερώματα οικία στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης.

Τέσσερα άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό της σπιτιού όπου βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης και ο γιος τους. Με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα.

Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές.

